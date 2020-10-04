AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

زحام شديد.. مواطن يشكو من تكسير شارع جامعة الدول

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القاري أحمد فندي شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من تكسير شارع جامعة الدول بالمهندسين.


وقال فندي في شكواه: "نعاني نحن المترددين على شارع جامعة الدول من تكسير الشارع في الاتجاهين، مما يتسبب في الزحام الشديد صباحا بسبب سير السيارات بسرعة منخفضة حفاظا عليها من التكسير".


وأضاف: "كما نعاني أيضا من عدم وجود ملفات للسيارات على مسافات قصيرة في شارع جامعة الدول العربية في اتجاه شارع أحمد عرابي، وذلك بعد غلق الملفات بعد البدء في إنشاء مترو الأنفاق".


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بالمترددين على المنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي روض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع المستشفى بطنطا يشكون انتشار القمامة ... شاهد

مواطن يشكو من وجود مطبات عشوائية أعلى الدائري اتجاه فيصل

سكان شارع المنشية بالطالبية فى فيصل يشكون من تهالك الطريق بمنطقة الطالبية

أهالي فيصل: زهقنا من احتلال المقاهي لشوارعنا

أهالي شارع شبرا: زهقنا من التكاتك

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تبهر جمهورها بجلسة تصوير جديدة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

حالة استثنائية.. الصحة العالمية تكشف كيف هزمت أفريقيا فيروس كورونا

ما كفارة من حلف بالله كذبًا وهو يعلم الحقيقة؟ .. الإفتاء توضح

الدولار بـ 15.8 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4-10-2020

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة

القائمة الكاملة لأسعار كيا 2020 / 2021 في مصر

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها