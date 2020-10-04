زحام شديد.. مواطن يشكو من تكسير شارع جامعة الدول

أرسل القاري أحمد فندي شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من تكسير شارع جامعة الدول بالمهندسين.









وقال فندي في شكواه: "نعاني نحن المترددين على شارع جامعة الدول من تكسير الشارع في الاتجاهين، مما يتسبب في الزحام الشديد صباحا بسبب سير السيارات بسرعة منخفضة حفاظا عليها من التكسير".









وأضاف: "كما نعاني أيضا من عدم وجود ملفات للسيارات على مسافات قصيرة في شارع جامعة الدول العربية في اتجاه شارع أحمد عرابي، وذلك بعد غلق الملفات بعد البدء في إنشاء مترو الأنفاق".









وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بالمترددين على المنطقة.









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