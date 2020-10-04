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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ترامب يحث الكونجرس على تقديم حزمة مساعدات ثانية للأمريكيين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على تمرير حزمة مساعدات مالية جديدة خاصة بوباء فيروس كورونا "كوفيد -19".


وكتب ترامب -الذي يخضع للعلاج في المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، الأحد: "بلدنا العظيم يريد ويحتاج لحزمة مساعدات.. اعملوا سويا لإنجازها.. شكرا جزيلا".


وذكرت القناة أنه خلال الأسابيع الماضية فشل المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على صيغة؛ لضخ أموال جديدة في الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية.


ويخشى الحزب الجمهوري من الإنفاق الجامح، فيما يدفع الديمقراطيون من أجل حزمة إغاثة شاملة.


وتسبب تقرير بشأن ضعف الوظائف في سبتمبر، إلى جانب تسريح عشرات آلاف الموظفين مؤخرا، في زيادة المخاوف من تلاشي التقدم الذي حدث جراء حزمة التحفيز السابقة.
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