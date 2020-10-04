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أهله دعموه.. «محمد» نقاش بدرجة محام وعضو فريق مجلس الشباب العربي 2030

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
عضو فريق مجلس الشباب
عضو فريق مجلس الشباب العربى للتنمية المستدامة 2030
ريهام فيكتور
قال محمد إبراهيم، نقاش حاصل على ليسانس حقوق وعضو فريق مجلس الشباب العربى للتنمية المستدامة 2030 ، إنه باحث ماجستير فى القانون الدولى، وطوال حياته كان يعمل فى النقاشة حتى بداية الجامعة.

وأضاف محمد إبراهيم، عبر حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أنه توارث مهنة النقاشة من أهله، وأنه أعاد الثانوية العامة مرتين بسبب ظروف عمله.

 وأشار عضو فريق مجلس الشباب العربى للتنمية المستدامة 2030 ، إلى أنه مؤمن بإمكانياته وقدراته، بالإضافة إلى أنه يشعر بأن الظروف لا تساعده ومع ذلك أصر على دخول الجامعة، وممارسة العمل بجانبها.

وتابع عضو فريق مجلس الشباب العربى للتنمية المستدامة 2030 ، أنه كان يذهب إلى الجامعة 3 أيام فى الأسبوع ، والعمل يومين أو 3، ويحاول التوفيق بينهما حتى يستطيع الاعتماد على نفسه، موضحًا أنه كان يعانى من تعليقات المحيطين بأنه سيفشل لكنه أصر على استكمال عمله بجانب الدراسة.

وأكد عضو فريق مجلس الشباب العربى للتنمية المستدامة 2030 ، أن أهله فقط هم من يدعمونه ويساندونه ولكن زملاءه وأصدقاءه كانوا ينظرون إليه نظرة الشاب الفاشل، متابعًا: "كان بيتقالى كلام سلبي كتير، زى انت مش نافع فى الجامعة خليك فى الشغل يمكن ينفعك".
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