انعقاد الجلسة الأولى بقضية العم عاشور صاحب فيديو التنمر بمحكمة سوهاج

تعقد محكمة جنح سوهاج، اليوم الأحد، الجلسة الأولى في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على "العم عاشور"، لمحاكمة الثلاثة شباب الذين تنمروا على الرجل المُسن، وألقوا به في مصرف نجع الحسك بمركز المراغة بالمحافظة.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مُسن وألقى به أحدهما في مصرف نجع الحسك، وكان ثالثهما يصور بالهاتف المحمول الواقعة، وكشفت التحريات أن الأحداث تمت بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن المُسن يدعى صلاح خلاف الحسك، الشهير بـ"العم عاشور"، يُقيم بدائرة المركز، وأن مُرتكبي الواقعة هم:"عبد الرحمن. ب. م"، و"حسن. ا. ح"، و"م. م. ع"، بالعقد الثاني من العمر، ويُقيمون بدائرة المركز، كما أثبتت التحريات أن أحداث الواقعة حدثت بشهر رمضان الماضي، أي منذ أكثر من 5 أشهر، وصورها الشباب بغرض نشرها على موقع "تيك توك"، من أجل الشهرة، ولم ينتشر مقطع الفيديو إلا منذ فترة قصيرة.









ظن الشباب أنهم سيفلتون بعملتهم، ولن يندموا على ما فعلوه بهذا الرجل المُسن الذي أثبت الكشف الطبي الذي أجراه مستشفى سوهاج الجامعي أن نسبة ذكائه تتعدى الـ61%، ولكنه يُعاني من بعض الاضطرابات النفسية، إلا أن رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان عكس ظنونهم، حيث طالب العديد بسرعة إلقاء القبض على هؤلاء الشباب وحسابهم حسابًا عسيرًا على ما فعلوه بـ"العم عاشور"، كي يكونوا عبرة لغيرهم من المُراهقين، ودرسًا يتلقنه الجميع في احترام كبار السن والضعفاء.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تجديدها إلى 15 يومًا، ثم احالة القضية إلى محكمة جنح سوهاج المُنتظر قرارها بالحكم.









يُذكر أن الدكتور ياسر اليماني، نائب أمين العاصمة اليمنية صنعاء سابقًا، وقيادي بالمؤتمر الشعبي العام، أهدى "عاشور" رحلة عمرة مجانية، على نفقته الخاصة، بعدما رأى ما حدث له من قبل الشباب بمقطع الفيديو الذي تم تداوله، ونشره عبر تدوينة قصيرة على "تويتر" عبر صفحته الشخصية على الموقع، مطالبًا كل من يعرف له رقمًا أو عنوانًا يبلغه فورًا، وبالفعل تم إبلاغه برقم هاتف محمود خلاف، ابن شقيق الرجل المُسن.









وعلى الفور تواصل معهما المسئول اليمني السابق، الذي يقترب من العقد الخامس من العمر، وطلب من "خلاف" الشاب الثلاثيني، أن ينتهي من إجراءات جواز السفر لعمه كي يسافر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة العمرة، فور عودتها للمغتربين، وأكد الشاب أنه سيتم تنفيذ المطلوب منه فور الانتهاء من اتفاقهما، ليتفاجأ بعدم وجود أية أوراق لـ"عاشور" تثبت هويته بالدولة، كما أنه مُطالب باستخراج شهادة معافاة من الجيش المصري، ولكنه لم يكن مقيدا من البداية لديهم.







