قفزة لم تحدث منذ منتصف مايو.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا

سجلت روسيا اليوم، الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 10499 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو رقم قياسي يعتبر الأول منذ منتصف مايو.









وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 1215001.









وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أنه تم الإبلاغ عن 107 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 21358.









وكانت روسيا أعلنت انتهاء التجارب السريرية على لقاح ثان محتمل ضد فيروس كورونا، بعد لقاح "سبوتنيك".









ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، أكملت روسيا التجارب السريرية للقاح ثانٍ محتمل ضد COVID-19، طوره معهد Vector في سيبيريا، حسبما قالت وكالة مراقبة السلامة الروسية.









وكانت الخدمة الصحفية للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، عدم وجود آثار جانبية لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" الروسي أثناء التجارب السريرية، باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.