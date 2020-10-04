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اقتصاد

ارتفاع حصيلة تطبيق اتفاقية زيرو جمارك لـ 4.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيي
ارتفع إجمالي حصيلة السيارات المفرج عنها بنهاية سبتمبر الماضي بعد تفعيل الإعفاء النهائي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا " زيرو جمارك" لمدة 21 شهرا، إلي 4.3 مليار جنيه.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له اليوم، إنه تم الإفراج عن 11.22 ألف سيارة من ميناء الاسكندرية بقيمة 2.7 مليار جنيه، تم تحصيل ضرائب عليها بـ 851 مليون جنيه.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال سبتمبر الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من ٩٦٦ مليون جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن  ١٠١٧ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة ٦٩٠ مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل ١٥٠ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٦٧ مليون جنيه.

ونوه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٧٥٠ رسالة قطع غيار سيارات خلال سبتمبر الماضي بقيمة بلغت ٩١٩ مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ٨٩ مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو ١٦ مليون جنيه.

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