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برلمان

صلاح حسب الله: كلمة مصر عن "الأسلحة النووية" تاريخية ومعبرة عن تطلعات شعوب المنطقة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب
فريدة محمد
وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب رؤية وكلمة مصر التى ألقاها وزير الخارجية السفير سامح شكري أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وتحدث خلاله ممثلو أكثر من مائة دولة، من بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وحوالي 40 وزير خارجية من خلال كلمات مسجلة بانها تاريخية ومعبرة عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأعلن "حسب الله" فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد السفير سامح شكرى عن قلق مصر البالغ إزاء الجمود الذي تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي من جانب الدول النووية بل وتراجع تلك الجهود في ضوء اتجاه بعض الدول النووية للتوسع في ترساناتها النووية وتطويرها وطرح مفاهيم مستحدثة من شأنها وضع شروط مسبقة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها وكذلك إزاء عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بموجب القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الصفقة التي تم بمقتضاها اتخاذ قرار التمديد اللانهائي لتلك المعاهدة.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بتأكيد وزير الخارجية عن تطلع مصر لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال اعتماد وثيقة ختامية متوازنة تتضمن إعادة تأكيد الامتثال للالتزامات السابقة وفي مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خاصةً في ضوء النجاح المتمثل في عقد أول دورة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء تلك المنطقة عام 2019 وما تمخض عن هذا المسار التوافقي من نتائج إيجابية مبشرة في دورته الأولى.

مثمنا تأكيد السفير سامح شكرى على أن مصر لا ترى في التخلص التام من الأسلحة النووية بشكل لا رجعة فيه وخاضع للتحقق الدولي هدفًا ممكنًا فحسب وإنما تراه إجراءً ضروريًا لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة وتطلع مصر لليوم الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالقضاء التام على الأسلحة النووية.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من الامم المتحدة ومجلس الامن وجميع دول العالم إلى العمل على تنفيذ رؤية مصر لجعل منطقة الشرق الاوسط باسرها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل مؤكدا أهمية تحقيق هذا الهدف لإحلال الأمن والاستقرار والسلام داخل المنطقة بأسرها.
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