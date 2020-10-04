صحف الكويت اليوم: الأمير نواف يشكر قادة العالم على عزائهم.. أول أفواج المعتمرين تصل مكة بعد إغلاق دام 7 أشهر.. وترامب بعد كورونا: أشعر بتحسن كبير

الكويت.. العام الدراسي ينطلق اليوم.. عن بعد

وزير الدفاع الأمريكي في الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح

الأمير تشارلز: الراحل قائد إنساني حظيت حكمته بإعجاب كبير

المشيشي يعلن حظر كل التجمعات في تونس بسبب «كورونا»

تظاهرات ضد نتنياهو في إسرائيل رغم القيود المفروضة على التجمعات

العاهل الأردني يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز

طبيب ترامب: الرئيس يحرز تقدمًا لكنه لم يتجاوز مرحلة الخطر









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، قالت صحيفة "الراي" إن الأمير الشيخ نواف الأحمد، يواصل اليوم استقبال المعزين بوفاة الأمير الراحل من أصحاب السمو وممثلي الدول والرؤساء والحكومات.









واستقبل في المطار الأميري صباح اليوم ممثل الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدفاع مارك توماس إسبر والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.









كما ذكرت صحيفة "الوطن" أن كبار المسئولين والسفراء والدبلوماسيين في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وحكومة بلجيكا تقدموا بالتعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.









وأدلى عدد من هؤلاء المعزين بتصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بروكسل، وذلك في الأيام الثلاثة الماضية.









كما أشارت صحيفة "الجريدة" إلى تلقى أمير البلاد، برقية تعزية من الأمير تشارلز، أمير ويلز، أعرب فيها عن بالغ حزنه العميق وصادق تعازيه لسموه وللأسرة الكريمة وللشعب الكويتي في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه.









وأشار تشارلز إلى أن الأمير صباح قائد إنساني حظيت حكمته والتزامه بالسلام والاستقرار بإعجاب كبير، مضيفا أنه يعرف عمق الشعور بالحزن لكثير من الناس على خسارته، وأنه سيحتفظ دائما بالذكريات الخاصة والعاطفة التي يكنها لصاحب السمو الأمير الراحل، ولن ينسى أبدا عطفه معه، على مدار سنوات عديدة، مؤكدا الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون القائم منذ زمن طويل بين البلدين الصديقين.









وأوضحت صحيفة "القبس" إعلان السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، وقالت في تصريح لـ "القبس": "إن التوصّل إلى حل دائم للخلاف الخليجي مهم جدًّا"، وأضافت رومانوسكي: «نواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة حل الأزمة.. لقد دعمنا ــــ وبشدة ــــ جهود الوساطة الكويتية، عندما بدأت قبل أربع سنوات، وسنواصل الدعم لهذه الجهود اليوم وفي المستقبل»، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مجلس التعاون الخليجي موحّدًا. وزادت: «نحن بحاجة إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة، الآن أكثر من أي وقت مضى».









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى إعلان وزارة الصحة أمس الأول، الجمعة، شفاء 537 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 98435.









وسجلت الوزارة 371 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 106458 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 620 حالة.









وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي انطلاق العام الدراسي 2020 -2021 اليوم، الأحد، وفق الموعد المحدد سلفًا، وذلك عبر نظام التعليم الإلكتروني عن بعد لجميع المناطق والمراحل التعليمية (رياض الأطفال - الابتدائية - المتوسطة - الثانوية).









وقال الحربي، في تصريح صحفي أمس، السبت، إن الوزارة وضعت خطة استباقية متكاملة للمرحلة الثانية الخاصة بتطبيق (التعليم عن بعد) على بقية المراحل التعليمية عقب نجاح تجربة التعليم الإلكتروني للصف الثاني عشر.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الأنباء" وصول أول دفعة من المعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية إلى مكة، حيث كان باستقبالهم فريق من وزارة الحج والعمرة والجهات الصحية والأمنية، بعد توقف دام نحو 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وبحسب الخطة الموضوعة سمحت وزارة الحج والعمرة في المرحلة الأولى لستة آلاف من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء العمرة يوميًا، وهو عدد يمثل 30 في المائة من طاقة استيعاب تبلغ 20 ألفًا، وذلك على 6 فترات، لكل فترة رحلة لن تتجاوز الأعداد لها 1000 معتمر، خصص لهم 3 ساعات لإتمام مناسكهم.









وأفادت صحيفة "الراي" بأن العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين قبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز.









وكان الملك عبد الله حل البرلمان يوم الأحد الماضي مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.









وقالت صحيفة "الجريدة" إنه في خطوةٍ تهدف لإنهاء 17 عامًا من الصراعات والحروب، التي قُتل فيها مئات الآلاف، وخلّفت نحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل البلاد وخارجها، وقّعت الحكومة الانتقالية السودانية وفصائل متمردة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، أمس، اتفاق سلام تاريخيًا.









وذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أعلن مساء يوم أمس، السبت، حظر جميع التجمعات، مكررا ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.









وقال المشيشي، في كلمة متلفزة مساء الأمس، إن «الأرقام والمعطيات لا تطمئن والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة».









وقالت صحيفة "الراي" إن مدنا إسرائيلية شهدت تظاهرات عدة ليل الأمس، السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنهج الذي يعتمده في التصدي لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها، وذلك على الرغم من فرض السلطات قيودا جديدة على التجمّعات.









وفي تل أبيب، نظّم المتظاهرون مسيرات متزامنة في أنحاء عدة من المدينة المطلة على البحر المتوسط، وفق ما أفاد مصوّر وكالة "فرانس برس".









دوليا، أبرزت صحيفة "الراي" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نقل إلى المستشفى إثر التأكد من إصابته بكوفيد-19، في مقطع فيديو نشر على "تويتر" مساء أمس، السبت، أنه يشعر «بتحسن كبير»، واعدا بـ«العودة قريبا».









وقال ترامب (74 عاما) الذي يعالج في مركز وولتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بضاحية واشنطن بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19 «جئت إلى هنا. لم أكن على ما يرام».









في سياق متصل، أشارت صحيفة "الوطن" إلى ما قاله شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر السبت، إن الرئيس لم يصب بحمى ويتحسن بعد دخوله المستشفى مصابا بمرض كوفيد-19، لكنه أوضح أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.









وذكر كونلي في بيان: "لقد قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله... وكان يتحرك في الجناح الطبي بدون صعوبة".









وهنا ذكرت صحيفة "القبس" أن وزير الخارجية الأمريكي سيختصر جولة آسيوية بعد إصابة ترامب. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيسافر إلى اليابان في وقت لاحق يوم الأحد لكنه لن يزور منغوليا وكوريا الجنوبية وفقا لجدول زيارته الأصلي، وذلك بعد إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا ودخوله المستشفى.









وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من أكتوبر. وسيتوجه الوزير إلى اليابان يوم الأحد على أن يعود في السادس من أكتوبر.









وقالت صحيفة "الوطن" إن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في مالي معتبرة ذلك "خطوة أولية باتجاه العودة إلى النظام الدستوري".









كان باه نداو رئيس مالي، وهو كولونيل متقاعد أُسندت إليه مهمة الرئاسة المؤقتة، قد عين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء في أواخر سبتمبر.







