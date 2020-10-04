بايرن ميونخ يسعى لاستعادة هيبته بـ الدوري الألماني أمام هيرتا برلين

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره هيرتا برلين، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك لاستعادة هيبته في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز، بعد السقوط المدوي أمام هوفنهايم بنتيجة 4 - 1.





ونجح العملاق الألماني في تحقيق الخامسية التاريخية مؤخرا، حيث توج بـ "الدوري الألماني - كأس ألمانيا - دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي - السوبر الألماني".





ومن المقرر أن يشارك بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.





ولم يحسم الفيفا الجدل حتى الآن بشأن مصير مونديال الأندية، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية إلغاء نسخة الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





في المقابل يطمح هيرتا برلين في مصالحه جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، بعد الخسارة أمام فرانكفورت 3 - 1، الأسبوع الماضي.





ويحتل بايرن ميونخ المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن هيرتا برلين صاحب المركز الـ 13.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فريف فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، مع نظيره أوجسبورج، في تمام الثالثة والنصف عصر.





يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.