المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: البرنامج يشمل الكشف عن أورام الثدي وضغط الدم والسكر

قالت الدكتورة نوران حسين، المدير التنفيذى للأشعة بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة بدأت فى شهر 7 عام 2019، وتوقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا، ثم عادت مرة أخرى.





نوران حسين، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى ام سى، أن الهدف من المبادرة الرئاسية هو الوصول لكل سيدات مصر بدءًا من سن 18 سنة فيما فوق. وأضافت





المدير التنفيذي للأشعة بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى أن المبادرة تهدف للوصول إلى 17 مليون سيدة، و تهتم بصحة المرأة ككل ولكن تركز على الكشف المبكر ل سرطان الثدى وأشارتإلىإلىالمرأة





المدير التنفيذى للأشعة بالمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة نهتم بالتوعية بشكل جيد جدًا، فلابد من وجود وعي كامل للمرأة من سن الـ 18 عام للاهتمام بصحتها، فالبرنامج لا يشمل الكشف عن أورام الثدى فقط وإنما عمل كشف على ضغط الدم والسكر واكتشاف السمنة المبكرة". وتابعتوجودوعيللمرأةأورامالثدىوإنماكشف





وأردفت نوران حسين: نسعى لعمل توعية للمرأة من عام 18 عامًا.. المرأة تقوم بملء استبيان يتكون من 27 سؤالاً ونتعرف منه على وضعها فى والعوامل التى يمكن أن يزيد من سرطان الثدي"، موضحة أن هناك عوامل كثيرة مسببة لسرطان الثدى منهم يسهل تغييرها والبعض الآخر صعب.