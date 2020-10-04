AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 1.21 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي خلال العام 2018 /2019

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
اليوم العالمي للمدرس
اليوم العالمي للمدرس
آية الجارحي
ارتفع عدد المدرسين بالتعليم قبل الجامعي بنهاية العام المالي 2018 /2019 إلي 1.21 مليون مدرس مقارنة بـ 1.2 مليونا بنهاية العام السابق له بزيادة بلغت 1%، فيما وصل عدد المدرسين بالتعليم العام لـ 1.04 مليون مدرس بنهاية العام المالي قبل الماضي ومقارنة بـ 1.023 مليون مدرس في العام المالي السابق له بزيادة قدرها 1.4%.

وكشفت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ الصادرة  اليوم بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم العالمى للمدرس والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"؛ أن عدد المدرسين بالتعليم الإزهري وصل لـ 170.8 ألف مدرس بنهاية العام المالي 2018 /2019 مقابل 170.8 ألف في العام المالي 2017 /2018.

وبلغ عدد المدرسين بالتعليم قبل الإبتدائي نحو 61.3 ألف مدرس منهم 58.3 ألف بالتعليم العام و 3 آلاف بالتعليم الأزهري؛ يقومون بالتدرسي لـ 1.5 مليون تلميذـ بينما وصل عدد المدرسين بالتعليم الابتدائي لـ 521.7 ألف مدرس يقومون بالتدريس بـ 13.11 مليون تلميذ .

وبلغ عدد المدرسين بالتعليم الإعداد نحو  306.3 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي يقومون بالتدريس لـ 5.4 مليون تلميذ.

بالاضافة لـ  149.3 ألف مدرس بالتعليم الثانوى  يقومون بالتدريس لـ 2.11 مليون تلميذ ، و  148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لـ 1.924 مليون تلميذ، بالاضافة إلي 8300 مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لـ133 ألف تلميذ.

و9800 مدرس يدرسون لـ 39.9 ألف تلميذ بمدارس التربية الخاصة و 1200 مدرس بالأزهر يدرسون بمدارس القراءات لـ10.3 ألف طالب أزهري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وصل لـ 120 ألفا

الفول العريض أبرزها.. 591.8 مليون دولار واردات زراعية لمصر خلال يونيو

ارتفاع الأصول المقابلة للبنوك إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي

ترشيحاتنا

عبر 60 كيلو بالملاحات في ليلة واحدة.. اللواء محمد اليماني حير إسرائيل وأفشل مخطط تدويل سيناء

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

طموح أستون فيلا يصطدم بقطار ليفربول في الدوري الإنجليزي

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور

وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل التحويل من الممارسة إلى العداد الكودي.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

كاميرات المراقبة التقطتها.. رد فعل شابة بعد قبولها في الوظيفة.. فيديو

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة

القائمة الكاملة لأسعار كيا 2020 / 2021 في مصر

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها