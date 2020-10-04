الإحصاء: 1.21 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي خلال العام 2018 /2019

ارتفع عدد المدرسين بالتعليم قبل الجامعي بنهاية العام المالي 2018 /2019 إلي 1.21 مليون مدرس مقارنة بـ 1.2 مليونا بنهاية العام السابق له بزيادة بلغت 1%، فيما وصل عدد المدرسين بالتعليم العام لـ 1.04 مليون مدرس بنهاية العام المالي قبل الماضي ومقارنة بـ 1.023 مليون مدرس في العام المالي السابق له بزيادة قدرها 1.4%.





وكشفت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ الصادرة اليوم بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم العالمى للمدرس والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو "؛ أن عدد المدرسين بالتعليم الإزهري وصل لـ 170.8 ألف مدرس بنهاية العام المالي 2018 /2019 مقابل 170.8 ألف في العام المالي 2017 /2018.





وبلغ عدد المدرسين بالتعليم قبل الإبتدائي نحو 61.3 ألف مدرس منهم 58.3 ألف بالتعليم العام و 3 آلاف بالتعليم الأزهري؛ يقومون بالتدرسي لـ 1.5 مليون تلميذـ بينما وصل عدد المدرسين بالتعليم الابتدائي لـ 521.7 ألف مدرس يقومون بالتدريس بـ 13.11 مليون تلميذ .





وبلغ عدد المدرسين بالتعليم الإعداد نحو 306.3 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي يقومون بالتدريس لـ 5.4 مليون تلميذ.





بالاضافة لـ 149.3 ألف مدرس بالتعليم الثانوى يقومون بالتدريس لـ 2.11 مليون تلميذ ، و 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لـ 1.924 مليون تلميذ، بالاضافة إلي 8300 مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لـ133 ألف تلميذ.





و9800 مدرس يدرسون لـ 39.9 ألف تلميذ بمدارس التربية الخاصة و 1200 مدرس بالأزهر يدرسون بمدارس القراءات لـ10.3 ألف طالب أزهري.



