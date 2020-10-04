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منظومة الشكاوى: تغيير شكل بعض المناطق المهملة بالكامل استجابة لرغبة المواطنين.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
منظومة الشكاوى الحكومية
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
نورهان رأفت
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تعمل على ملف هام، وهو التصدي لحل أزمة القمامة، بمختلف محافظات الجمهورية، موجها التحية لكل مواطن ساعد المنظومة على وضع خريطة مكتملة لجميع المناطق التي تتطلب تدخلا سريعا.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن حل أزمة القمامة من أكبر مبادرات منظومة الشكاوى، والتي توجه بحلها دولة مجلس الوزراء، مؤخرا، لافتا إلا أنه لا يصح معه تدشين تلك المشروعات الضخمة، في ظل حاجة بعض المناطق للتدخل وتغير الواقع.

ولفت "مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المواطن كان شريكا مع الدولة وأجهزتها المختلفة، للوصول للمناطق التي بحاجة إلى التدخل السريع، موضحا أن هناك الكثير من المناطق التي تغير شكلها تماما.

وأشار "الرفاعي"، إلى أن التنسيق مع أجهزة الدولة يتم على مدار الساعة، من خلال تعليمات صريحة من رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع كل المستويات التنفيذية، للتعامل مع مشاكل المواطنين بمنتهى الجدية.

وأوضح "الرفاعي"، أن مجلس الوزراء أكدت أهمية حل كل شكاوى المواطنين، كما أن منظومة الشكاوى لا تنتظر فقط تلقى شكوى من أحد المواطنين، ولكنها تقوم برصد أماكن تجمع القمامة وحصرها.
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