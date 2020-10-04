برلماني: دعم المواطنين للدولة تأكيد على ثقتهم في الرئيس السيسي وبلا حدود

اعتبر النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب، أن ما شهدته مصر وتشهده حاليا من احتفالات كبرى من المصريين بانتصار أكتوبر بمثابة دعم كبير منهم لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداخلية والخارجية وهو ما يؤكد ثقتهم الكاملة والمطلقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادئه التي لا تحيد عن الإنحياز للشعب والوطن.





وقال " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم إن ثقة المصريين فى الرئيس السيسى بلا حدود وهى تزداد يوما بعد يوم لأنه هو القائد الذى حقق آمال وطموحات المصريين، مؤكدا أن المصريين لم يختاروا الرئيس السيسى لرئاسة الدولة المصرية من فراغ ولكنهم اختاروه لأنه الأقدر على حماية الدولة المصرية وتحقيق الأمن والاستقرار لكل المصريين.





وأوضح النائب محمد الكورانى أن الرأى العام المصرى والعربى والعالمى كان على وعى وإدراك كاملين وحقيقيين بأن الزعيم البطل الرئيس السيسي لم يكن طامحا في سلطة ولكنه تحمل المسئولية في ظل ظروف غير طبيعية، مؤكدا أن هذا الرئيس السيسى ليس له إلا هدف واحد وهو بناء هذا الوطن بما يليق به وبشعبه وبناء الدولة المصرية الحديثة والمدنية والديمقراطية.