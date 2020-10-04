برلماني : لقاء الرئيس السيسي مع شباب القضاة تاريخي ويرسخ لدولة الدستور والقانون

وصف النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلي شباب القضاة المتميزين بالتاريخى والذى يرسخ لدولة الدستور وسيادة القانون مؤكدا ان عهد الرئيس السيسى تميز بمحاربة الفساد بجميع صوره واشكاله والانتصار للدستور والقانون والترسيخ لدولة المؤسسات.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم، ان عهد الرئيس السيسى تميز ايضا بمحاربة جميع اوجه المحسوبية والواسطة ، مشيدا بالحوار المفتوح والمباشر فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وابنائه من شباب القضاة المتميزين.





ووجه النائب محمد هانى الحناوى تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه علي مناقشة شباب القضاة بكل حرية والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى على حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.