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تحصيل 800 مليون جنيه من تصالحات مخالفات البناء في كفر الشيخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
فرح علاء الخولي
قال هيثم الشيخ، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص 21 مركزًا تكنولوجيًا ومنفذًا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، الى جانب تزويد ساعات العمل للموظفين لأكثر من 12 ساعة.

وتابع نائب محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم تسجيل اكثر من 80% من اجمالي المخالفين في المحافظة، وهو حوالي 100 ألف مواطن، وتم تحصيل 800 مليون جنيه من تلك المخالفات.

واوضح ان المحافظة تتجه للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والدفع الفوري من خلال البنوك وغيرها، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 5 آلاف طلب تصالح عبر منظومة الانترنت.

واشار الى ان قيمة التخفيضات والتسهيلات المقدمة من قبل المحافظة تتراوح بين 25% و45%، بالتوازي مع قرارات رئاسة الوزراء بتثبيت سعر المتر في القرى وقيمته 50 جنيهًا للمتر.

واشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة استجابة المواطنين لتقديم طلبات التصالح، معقبا: "الكل عايز يلتزم ويستظل بالقانون"، منوها ان المحافظة بها 9 مراكز تكنولوجية وتمت إضافة 13 مركزًا أخرى مرتبطة بالمراكز التكنولوجية، بجانب تفعيل الدفع الآلي.
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