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فن

قبل طرح أغنيته الجديدة .. رامي جمال يستعين بالجمهور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يحرص النجم رامي جمال على مشاركة جمهوره كل تفاصيل أعماله الجديدة، حيث نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رامي جمال على الصورة: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس إن اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا إنتو شايفين إيه؟". 

وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" في 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية، بالإضافة لقناة "نجوم ريكوردز" ‏الرسمية على ‎YouTube، والتي تتولى إنتاج أعمال رامي جمال. 

ويضم الألبوم عدد كبير من الأغاني الناجحة من أهمها أغنية "سقف"، التي حققت مشاهدات على YouTube، وصلت لأكثر من 38 مليون مشاهدة.
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