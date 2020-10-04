354.5 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال ٩ أشهر

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية أ ن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية التى تم تصديرها الى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال الثمانية أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى 2020 قد بلغت قيمتها 5و354 مليون دولار وذلك لكمية اجمالية قدرها 192870918طن. العربية

وصرح الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية بأن قيمة ما تم تصديره من الخضراوات الطازجة والمجمدة بلغت خلال تلك الفترة 4 ملايين دولار لكمية قدرها 2580 طنا فى حين بلغت قيمة ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 7و250 مليون دولار لكميه قدرها 191959584طن والمحاصيل الحقلية 6593 دولار لكمية قدرها 5 أطنان .





وأضاف أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر سبتمبر الماضى قد بلغت 3و38 مليون دولار لكمية قدرها 1430 طنا.





وشملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من الخضار المشكل وفراولة مجمدة وبامية زيرو وخضار مجمد ورومان وثمار مانجو وشرائح مانجو ولب جوافة وعصير برتقال وفول سودانى ولب قرع وكركديه خام وبردقوش ناعم.





وأضاف الدكتور مهندس فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الإدارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية أنه تم تصدير تلك الأصناف إلى دول كل من الهند والصين ولبنان والأردن وتونس واليمن وفلسطين والجزائر.





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