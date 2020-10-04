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برلمان

برلمانى: مشروعات البنية التحتية أفضل وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:05 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب
فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن مشروعات البنية التحتية سواء المتعلقة بشبكة الطرق القومية أو الأنفاق والمدن الجديدة والذكية هى أفضل وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.

ووجه "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها لمصر فى مجال تشييد المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد والتى سيكون لها دورها فى أن تجعل مصر فى مقدمة الدول المؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية واستثمارية كبرى، مؤكدا أنه من المعروف عالميا أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة لها دور كبير في تحريك الاقتصاد وتعتبر بمثابة قاطرة للتنمية.

وقال النائب حسين أبو جاد إن الدولة المصرية لم تتبن هذا القطاع من فراغ وإنما باعتباره من أعم وأكثر القطاعات تشغيلا للعمالة وقد نجح بالفعل في خفض نسبة البطالة وضخ سيولة في السوق من خلال الرواتب ساهمت في تحريك السوق وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات بالداخل المصري.

وأكد أن جميع المشروعات القومية الكبرى ساهمت في زيادة معدلات النمو وأسست لمزيد من التنمية الأمر الذي ساعد في خلق الإطار المناسب لتنمية قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي الذي تم إعداد الأراضي الصناعية المناسبة له وتهيئة الطرق والموانئ التي تسهل عمليات الانتقال للمواد الخام والمنتجات وهو ما ساعد على تطوير بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية التي من المتوقع أن تحقق تزايدا كبيرا وملموسا في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة.
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