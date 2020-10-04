AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية البرلمان ترحب بالتوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام بالسودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:16 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالنواب
فريدة محمد
رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام" والذى تم توقيعه بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، مشيدا بالجهود الصادقة والحثيثة التي بذلتها الوساطة الجنوب سودانية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التوقيع على اتفاق السلام بانه خطوة تاريخية على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق وانهاء سلساس الدم بين الاشقاء السودانيين وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق تتكاتف فيها جهود أبنائه من مختلف الأطياف والتيارات الوطنية للعمل على رفعته وازدهاره وتحقيق الامن والاستقرار داخل جميع انحاء السودان.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن هذا الاتفاق التاريخى سيكون له دوره الكبير فى دعم الاستقرار والرخاء والتنمية في كافة ربوع السودان بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق نحو غدٍ أفضل وذلك في إطار وحدة المصير وروابط الإخاء والتضامن التي تجمع البلدين ببعضهما البعض منذ قديم الأزل.

تجدر الاشارة إلى أنه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، شاركت مصر في مراسم توقيع اتفاق السلام التاريخي، عبر وفد رفيع المستوى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وقعت مصر كشاهد على اتفاق السلام التاريخى.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أكدت دعمها لجهود الاستقرار..مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان

اتفاق جوبا للسلام.. هاني رسلان: مصر حريصة على استقرار السودان

الأمم المتحدة عن اتفاق سلام جوبا: بداية عهد جديد لأبناء السودان

"عربية البرلمان": نرحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين السودانيين

الإمام الأكبر: نرحب باتفاق جوبا للسلام ونأمل في مرحلة جديدة لنهضة السودان

رئيس لجنة وساطة السلام السوداني: رؤساء دول وحكومات يشهدون توقيع الاتفاق النهائي

ترشيحاتنا

وسط دعوات جمهورها بالشفاء.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر

قبل مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. تريزيجيه يتفوق على محمد صلاح

في غارة شنتها أذربيجان .. إصابة رئيس كاراباخ بجروح بليغة

شاومي تقلب الموازين .. كل الإمكانيات الخارقة في هاتف واحد تعرف على سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T Pro

بشرى سارة لكبار السن من سكان القاهرة.. فيديو

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

AdvertisementS

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

بعد جدل تدريب بيراميدز.. سر سفر إيهاب جلال المفاجئ إلى أمريكا

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات فولكس تيجوان الهجين موديل 2021.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات جريئة لـ نسرين طافش

بـ التايجر.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور