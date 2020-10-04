عربية البرلمان ترحب بالتوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام بالسودان

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام" والذى تم توقيعه بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، مشيدا بالجهود الصادقة والحثيثة التي بذلتها الوساطة الجنوب سودانية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.





واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التوقيع على اتفاق السلام بانه خطوة تاريخية على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق وانهاء سلساس الدم بين الاشقاء السودانيين وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق تتكاتف فيها جهود أبنائه من مختلف الأطياف والتيارات الوطنية للعمل على رفعته وازدهاره وتحقيق الامن والاستقرار داخل جميع انحاء السودان.





وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن هذا الاتفاق التاريخى سيكون له دوره الكبير فى دعم الاستقرار والرخاء والتنمية في كافة ربوع السودان بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق نحو غدٍ أفضل وذلك في إطار وحدة المصير وروابط الإخاء والتضامن التي تجمع البلدين ببعضهما البعض منذ قديم الأزل.





تجدر الاشارة إلى أنه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، شاركت مصر في مراسم توقيع اتفاق السلام التاريخي، عبر وفد رفيع المستوى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وقعت مصر كشاهد على اتفاق السلام التاريخى.