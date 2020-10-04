ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية ، جهاز استنشاق ، جهاز قياس ضغط الدم، غيار جراحى ، شرائط تحاليل سكر ، كحول طبى " بدون مستندات مجهول المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة .





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وذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية – كائنة بالساحل بمحافظة القاهرة .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .



