AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:57 ص
مستلزمات طبية مجهولة
مستلزمات طبية مجهولة المصدر
كتب محمد صبرى
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية ، جهاز استنشاق ، جهاز قياس ضغط الدم، غيار جراحى ، شرائط تحاليل سكر ، كحول طبى " بدون مستندات مجهول المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة .

اقرأ أيضاً:
وذلك تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية – كائنة بالساحل بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

تأتي الواقعة بعد أيام من تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730 القادمة من موسكو، إشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة المعينين علي لجنة الأخضر فى راكب  روسى من أصل مصري   .
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 7 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق

العثور على ٣٦ ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص بالسيدة زينب

مستغلو أزمة كورونا.. حملات على محلات بيع المستلزمات الطبية في البحيرة

ضبط ٦ أطنان زيوت سيارات مجهولة المصدر بالنزهة

ضبط 50 ألف قطعة مستلزمات طبية في السيدة زينب

لحيازته 50 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة.. حبس مدير شركة بالسيدة زينب

ترشيحاتنا

سورة قرآنية للوقاية من السحر.. اغتنمها

الأرصفة وساحات السيارات.. شاهد صدى البلد يرصد عملية تطوير المحاور بمدينة نصر

طبيب ترامب يتهرب من الأسئلة خلال لقاء إعلامي خاصة بصحة الرئيس الأمريكي.. فيديو

6 مواطن يستحب لها الوضوء.. البحوث الإسلامية يوضحها

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة