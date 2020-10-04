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رياضة

شاهد.. عصام الحضري ينشر صورته مع كؤوس أفريقيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
منار نور
نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 
وظهر عصام الحضري في الصورة يقف بين كؤوس أفريقيا ، وعلق قائلاً: "مصر". 

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقًا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.

في سياق آخر، قال عصام الحضري، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".
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