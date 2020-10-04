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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام ليفانتي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:08 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
محمد السعيد
يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره  ليفانتي اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإسباني.

وخاض فريق ريال مدريد 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، كما يتبقى له مباراة مؤجلة أمام خيتافي بسبب مشاركته في  دوري أبطال أوروبا مؤخرا.

ويفتقد ريال مدريد للعديد من لاعبيه خلال مباراة اليوم بسبب الإصابة، أبرزهم إدين هازارد وداني كارفاخال.

في المقابل يتسلح  فريق ليفانتي بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الميرنجي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الماضية.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهت بفوز ليفانتي بهدف دون رد.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي 2019 - 2020.

ويحتل ريال مدريد المركز في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الت 16 بـ 3 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أوساسونا مع سيلتا فيجو، ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو، قادش مع غرناطة، برشلونة مع إشبيلية.

وتقام مباريات الدوري الإسباني  بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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