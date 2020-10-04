AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفد رئاسي لبناني يتوجه غدا إلى الكويت للتعزية في وفاة الأمير الراحل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:15 م
صدى البلد
أ ش أ
توجه وفد رئاسي لبناني غدا إلى دولة الكويت لتقديم التعازي إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الوفد يضم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى جانب وزير الخارجية شربل وهبه.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، قد توجه في وقت سابق من اليوم إلى الكويت لتقديم واجب العزاء إلى أمير البلاد الجديد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
Advertisements

ترشيحاتنا

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

عبر 60 كيلو بالملاحات في ليلة واحدة.. اللواء محمد اليماني حير إسرائيل وأفشل مخطط تدويل سيناء

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

تقارير: نابولي ينسحب من مواجهة يوفنتوس بـ الدوري الإيطالي

في موعدها.. مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى وقف انتخابات النواب

هيفاء وهبي ترقص على أنغام عدى الكلام

AdvertisementS

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جيب جراند واجينر الجديدة موديل 2021.. السعر والمواصفات.. صور

ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور