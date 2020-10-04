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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في منطقة عين شمس الشرقية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:00 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
احمد قطب
أرسل القارئ يوسف حسام، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال حسام في شكواه: "نعاني نحن سكان عين شمس الشرقية من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشارع مما تتسبب في الرعب لسكان المنطقة. 

وأشار يوسف حسام في شكواه إلى أنه تم تقديم أكثر من شكوى إلى حي عين شمس ولكن دون جدوى.

وناشد القارئ المسئولين التدخل لسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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