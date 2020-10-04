اعتداءات واتهامات متبادلة .. القصة الكاملة لـ طرد لاعبي ديروط من النادي

طرد من جدران نادي ديروط وعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية ومعاملة غير آدمية.. وفي الطرف الآخر اتهام اللاعبين بالتخاذل والخيانة ورفضهم لعب المباراة ووصفهم بالمرتزقة.. هذا ملخص للأزمة داخل جدران نادي ديروط الرياضي، أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد.





نستعرض هنا القصة من البداية من قبل اللاعبين الذين تركوا النادي بعد محاولة الاعتداء عليهم وغلق المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أيام، على حسب ما ذكروه، ثم نستعرض رد مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح رئيس النادي.





بدأ اللاعبون حديثهم : "لم نحصل علي مستحقاتنا لأكثر من خمسة أشهر، ولا يوجد لدينا أي أموال".









وأكملوا: "لقد طالبنا بحقوقنا ليس إلا أو جزء من مستحقاتنا أقل تقدير، لكى نستطيع توفير أساسيات العيش بالنادي".









وأضافوا: "قيل لنا : الحديث مع رئيس النادي الذي ظل هاتفه مغلقًا دائمًا".





وبسؤالهم عما حدث بعد ذلك: "امتنعنا عن النزول للتدريبات الجماعية، حيث أننا لمدة ثلاثة أيام لم نأكل، وتم قطع المياه والكهرباء عنا، أو إن صح التعبير "مكانش معانا فلوس نجيب أكل".









وأضافوا : "قام مسئولو مجلس الإدارة بإرسال شخص من الأعضاء قام بتهديد اللاعبين وضرورة ترك الفندق ووصل إلى الاعتداء على اللاعبين".









وتابعوا: "قمنا بترتيب حقائبنا وتركنا الفندق وأثناء خروجنا قاموا المدير الفنى بالحديث معنا بضرورة التواجد للاستعداد لمواجهة الأعلاميين بالجولة العشرين ولكن رفضنا جميعا".









وحصل صدى البلد على أسماء كل اللاعبين الذين تركوا النادي وهم كالتالي:





احمد منصور





محمود مرجان





عادل السيد





سعد رجب





محمد فوزى





عرفه شعبان





احمد تيمور.





في المقابل تحدث محمد صلاح، رئيس نادي ديروط الرياضي لـ "صدى البلد" قائلا: "هؤلاء مرتزقة وخائنين وسأكشف لكم حقيقة ما حدث".









وأضاف: "كنت بالقاهرة وقام المدير الفني أحمد سعد بالحديث معي عقب تحليل الرابيدتيست استعدادًا لمواجهة الإعلاميين، وقام بإخباري برفض اللاعبين الحضور للملعب للتدريبات الجماعية".









وتابع: "قام بإخباري برفضهم لانهم يطالبون بمستحقاتهم المادية، على الرغم من أنه تم صرف المستحقات المادية لكل لاعبي الفريق كاملة منذ العودة من كورونا".









وأكمل: "أبلغت المدير الفني بضرورة خوض المران من الجميع وإبلاغهم بأن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم بالكامل ولا يوجد سبب لعدم خوض المران لأن هذا خطأ لايغتفر".









وواصل " أنا أعطيت مجموعة اللاعبين الذين قاموا بالتمرد فلوس بوقت قريب لكل لاعب علي حد نظرا لظروفهم الصعبة ".









وأضاف "أسالوهم عما فعلته معهم منذ أيام لقد أعطيتهم من جيبي الخاص ،فماحدث منهم شئ مخزى ولم يحدث طيلة تواجدى برئاسة نادي ديروط ".

وشدد رئيس النادي "ماقام به هؤلاء هو مؤامرة ضد الفريق وأنهم خائنون للنادي ولشخصي أيضا ".





وعن واقعة الطرد قال رئيس النادي " لم يحدث أن قام شخص بطردهم خاصة مع عدم تواجدى بالنادي وماقاموا به فضحية من لاشئ".









وعن موقف إدارة نادي ديروط في الفترة المقبلة وكيف سيكمل مباريات الفريق أجاب" هؤلاء لم يعودوا بعدما خانوا النادي ،وسأكمل الموسم بمن تبقي من الفريق مع تصعيد الشباب ".









وأضاف "لقد قررنا بعض القرارات لضمان حق النادي وهي كالأتى:





1-خصم جميع المستحقات الماليه للاعبين الهاربين والمتمردين المتبقيه لدى النادى





2-عدم دخول نادى ديروط نهائيًا حتى مع الفرق المنافسة للنادى





3-عرض الاعبين للبيع وهم (احمد منصور-محمود مرجان- عادل السيد -سعد رجب)





4-تحويل الايصالات الماليه والامانه للمستشار القانونى للنادى لإتاخذ الإجراءت اللازمه تجاه كلا من (محمد فوزى-عرفه شعبان - احمد تيمور)



