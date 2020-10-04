مستشار النمسا: لا يمكن الصمت على انتهاكات الرئيس التركي للقانون الدولي

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف عن انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقانون الدولي.











وقال كورتس - في تصريحات اليوم، الأحد - إن أردوغان يمارس انتهاكات ضد دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، ويجب على أوروبا عدم الصمت تجاه هذه السياسات العدوانية.











وأضاف كورتس: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للرد بشكل حاسم إذا لم تغير تركيا سلوكها".







