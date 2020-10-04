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أخبار العالم

مستشار النمسا: لا يمكن الصمت على انتهاكات الرئيس التركي للقانون الدولي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف عن انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقانون الدولي.



وقال كورتس - في تصريحات اليوم، الأحد - إن أردوغان يمارس انتهاكات ضد دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، ويجب على أوروبا عدم الصمت تجاه هذه السياسات العدوانية.



وأضاف كورتس: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للرد بشكل حاسم إذا لم تغير تركيا سلوكها".



وكان كورتس طالب في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل بتوقيع عقوبات أوروبية صارمة ضد النظام التركي.
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