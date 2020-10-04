كشف لغز سرقة 3 كيلو ذهب من داخل شقة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 كيلو جرام مشغولات ذهبية عقب سرقتها من داخل شقة سكنية بالجيزة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.





كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من ( أحد المواطنين بالمعاش – مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة ( مصوغات ذهبية وزنت 3 كيلو جرام تقريبًا ) خاصة بزوجته المتوفاة من داخل الشقة سكنه عقب عودته من زيارة أبنائه.





وتقرر تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك مغسلة بذات العقار سكن المبلغ – مقيم بدائرة القسم ) .





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء توصيل الملابس للمبلغ اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، حيث استغل خروجه وقام بكسر كالون باب الشقة والاستيلاء على المصوغات الذهبية وفر هاربًا، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.



