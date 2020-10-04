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أخبار العالم

عن بعد .. الكويت تبدأ أول يوم دراسة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:19 م
الكويت تبدأ الدراسة_
الكويت تبدأ الدراسة_ توضيحية
قسم الخارجي
بدأت في الكويت اليوم، العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 ، والذي طبقت فيه وزارة التربية لأول مرة في تاريخها نظام التعلم عن بعد لجميع المراحل التعليمية بسبب فيروس كورونا الذي فرض هذا النظام التعليمي، وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية.

 وانتظمت الإدارات المدرسية وبدأت في عملية التعليم في أول يوم دراسي الذي شهد توزيع الكتب على الطلبة، حيث حضر أولياء أمورهم واستلموا الكتب وفق خطة موضوعة من قبل المناطق التعليمية.

ويدشن ما يقارب الـ 700 ألف طالب وطالبة اليوم العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 بعد توقف دام لأكثر من سبعة شهور بسبب فيروس كورونا.

وتعود عجلة التعليم للدوران، ولكن هذه المرة بنظام التعلم عن بعد، حيث وضعت وزارة التربية خطة لتنفيذ نظام التعلم عن بعد وعلى فترات، إذ حددت عدد حصص الدوام المدرسي اليومي للمرحلة الابتدائية بالصفوف (الأول ـ الثاني ـ الثالث) 4 حصص دراسية تسجل، وتبدأ من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4.50 مساء، وزمن كل حصة 20 دقيقة وعدد حصص الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية بالصفين (الرابع ـ الخامس) 4 حصص دراسية تبدأ الساعة 3 مساء وحتى الساعة 5.30 مساء، وزمن كل حصة 30 دقيقة.

‏كما ان عدد حصص الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة سيكون 4 حصص دراسية تبدأ من الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 10.30 صباحا، وزمن الحصة الواحدة 30 دقيقة.

‏واما المرحلة الثانوية فسيكون عدد حصص الدوام المدرسي 4 حصص دراسية تبدأ من الساعة 10.40 صباحا وتنتهي الساعة 1.30 ظهرا، وزمن الحصة الواحدة 35 دقيقة.

 كما اعلنت الوزارة عن الخطة الدراسية وآلية التقييم لكل مرحلة والمعتمدة من اللجنة العليا للتعليم لكل مرحلة تعليمية 300 حصة متزامنة، وآلية التقييم نسبتها من 100 لجميع المراحل، حيث اوضحت «التربية» ان نسبة الابتدائي ستكون موزعة على الحضور والالتزام 20% والمشاركة والتفاعل 30% والتقييمات والممارسات 35% والتقارير والاعمال والتكليفات 10%.

اما المرحلة الاعدادية فالحضور والالتزام 20% والمشاركة والتفاعل 20% والواجبات 20% والتقييمات والممارسات 30% والتقارير والاعمال والتكليفات 10%.

اما المرحلة الثانوية فستكون 20% على الحضور والالتزام و25% على المشاركة والتفاعل و20% الواجبات و30% التقييمات والممارسات و5% التقارير والاعمال والتكليفات.

من جانب آخر، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن انطلاق العام الدراسي 2020 - 2021 وفق الموعد المحدد سلفا اليوم الاحد وذلك عبر نظام «التعليم الالكتروني عن بعد» لجميع المناطق والمراحل التعليمية (رياض الأطفال ـ الابتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية).

ويبلغ عدد المسجلين في مرحلة رياض الأطفال 27682 تلميذا وتلميذة، وفي المرحلة الابتدائية 156670 تلميذا، بالإضافة إلى 128191 طالبا وطالبة في المرحلة الاعدادية، و86407 طلاب في المرحلة الثانوية، فضلا عن وجود 3240 طالبا وطالبة في معاهد التعليم الديني.


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