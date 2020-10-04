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حوادث

علشان يسرقوا 3 آلاف جنيه.. عامل وزوجته يقتلان سيدة أجنبية بالجيزة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:13 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية في كشف ملابسات مقتل وسرقة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمسكنها في الجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقي بلاغًا بالعثور على جثة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) داخل الشقة محل إقامتها الكائنة بعقار بمنطقة أرض اللواء دائرة القسم.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل ، وزوجته ربة منزل – يحملان ذات جنسية المجنى عليها - مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا أنهما نظرًا لإقامتهما طرف المجنى عليها منذ حوالى عشرة أشهر وعلمهما بإحتفاظها بمبالغ مالية فعقدا العزم على قتلها وسرقتها .. 

وأضاف العامل بقيامه حال تواجده بالشقة محل إقامة المجنى عليها بمباغتتها وطعنها باستخدام سكين فأودى بحياتها ثم قام بمساعدة زوجته المتهمة الثانية بلفها بملاءة وبطانية ووضعاها أسفل سرير غرفة نومها وإستوليا على (مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه ، هاتف محمول).

وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى قدره 1850 جنيهًا من المبلغ المستولى عليه ، الهاتف المحمول ، السكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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