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عضو مركز الأزهر للفتوى: الدين والخُلق أساسا اختيار شريك الحياة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:25 م
عضو الأزهر العالمي
عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
ريهام فيكتور
قال الشيخ محمد حامد الأزهري، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق مشروع للمساهمة في تثقيف الأسرة وتدريبهم على مهارات تربية الأبناء. 

وأضاف الشيخ محمد حامد الأزهري، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هناك مسؤولية كبيرة من الآباء والامهات تجاه الأبناء.

وأشار عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن  العبء الأكبر في تربية الأبناء يكون على الأم خاصة مع الأطفال الصغيرة ، لأن عادة ما يكون الأب في العمل، ومن يلازم الطفل هي الأم طوال الوقت، إذا دور الأم أثبت من دور الاب في تربية الطفل.

وتابع  عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مركز الأزهر أوصى الجميع أن يكون اختيار شريك الحياة على أساس الدين والخلق، كما وصالونات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يكون الآباء قدوة للأبناء.

وأكد عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  أن الولد لا يتأثر كثيرًا بالكلام وانما يتأثر أكثر بالفعل، موضحًا أن الآباء لابد وان يكونوا قدوة للأبناء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للجميع.
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