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رياضة

عصام الحضري يستعرض عضلاته في صورة جديدة عبر إنستجرام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:40 م
عصام الحضري
عصام الحضري
ندى فكري
نشر عصام الحضرى حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق ، عدة صور له، وذلك من خلال خاصية الاستوري علي حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

و ظهر عصام الحضري، وهو يستعرض عضلاته من الجيم عندما يقوم ببعض التمرينات الرياضية التي اعتاد أن يظهر بها في كل يوم.

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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.


وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".


وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.
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