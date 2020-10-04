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رياضة

أول كلاسيكو نسائي في التاريخ.. برشلونة يواجه ريال مدريد بـ الدوري الإسباني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:26 م
فريق سيدات برشلونة
فريق سيدات برشلونة
محمد السعيد
يستضيف فريق سيدات فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.


ويسعى فريق سيدات برشلونة لافتتاح مشواره في لقب الليجا هذا الموسم بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للمنافسة على اللقب مبكرا.


وتوج فريق برشلونة بلقب دوري السيدات الموسم الماضي "باعتباره متصدر المسابقة"، بعد إنهاء الموسم مبكرا بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إلغاء الهبوط، وتصعيد فريقين ، ليصبح دوري السيدات مكونا من 18 فريقا بدلا من 16.


في المقابل يطمح فريق سيدات ريال مدريد حديث العهد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.


وتعد مباراة اليوم بين سيدات برشلونة وريال مدريد هي أول كلاسيكو في التاريخ، حيث قام مجلس إدارة النادي الملكي مؤخرا  بشراء فريق تاكون للسيدات وتغيير اسمه إلى ريال مدريد مع دعمه بلاعبات على أعلى مستوى.


وتقتصر المنافسة لقب الدوري الإسباني للسيدات، في المواسم الأخيرة، بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد.


يذكر أن مسابقات كرة القدم في إسبانيا تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  "كوفيد  19" في إسبانيا.
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