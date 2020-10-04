الأوقاف توزع 17 طناً من لحوم الأضاحي غداَ في 5 محافظات

توزع وزارة الأوقاف غدًا الاثنين 17 طناً من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (الجيزة – الفيوم – بني سويف)، و(3) أطنان لمحافظة القاهرة، و(2) طن لمحافظة الوادي الجديد. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .



ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 927 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).



وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.