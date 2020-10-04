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محافظات

حملات مكثفة لتطهير أتوبيسات مشروع النقل الداخلي بالبحيرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:00 م
حملات مكثفة لتطهير
حملات مكثفة لتطهير اتوبيسات مشروع النقل الداخلي بالبحيرة
أسماء الجنبيهى

نفذ مشروع النقل الداخلي والسياحة بمحافظة البحيرة، برئاسة خميس راغب، اليوم الأحد، حملات رش وتعقيم كافة السيارات والاتوبيسات الخاصه بالمشروع.

وأكد "راغب"، على مدى إلتزام كافة العاملين بالمشروع وكذلك الركاب بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف جهود التوعية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية  وأماكن التجمعات بجميع مدن ومراكز  المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق .

وأشار محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 294‪1 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

في نفس السياق نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بمحافظة البحيرة ودفع العمل بالمشروعات التى كانت متعثرة

حيث أوضح الانفوجراف أن إجمالي عدد المشروعات التى كانت متعثرة 131 مشروعًا بتكلفة إجمالية 11 مليارًا و700 مليون جنيه تم حل 127 مشروعًا  بتكلفة إجمالية 11 مليارًا و500 مليون جنيه وجار العمل بعدد  4 مشاريع بتكلفة 200 مليون جنيه.

و يذكر أن نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع التموين بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .

واوضح خلاله انه تم تنفيذ 25 مشروعًا بتكلفة 130 مليون جنيه بقطاع التموين تم الانتهاء من 16 مشروعًا منها بتكلفة 121 مليون جنيه بينما المشروعات الجارى العمل بها 9 مشروعات بتكلفة 9 ملايين جنيه.

و كما قام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، بنشر ٱنفوجرافا يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع الصحة بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .

وتضمن الٱنفوجراف إجمالي مشروعات قطاع الصحة خلال تلك المدة بلغت 55 مشروع بتكلفة إجمالية 2.6 مليار جنيه تم الإنتهاء من 41 مشروعًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه وجار العمل بعدد 14 مشروعًا بتكلفة مليار جنيه

واوضح الٱنفوجراف الى انه قد تم تنفيذ عدد 6 مبادرات رئاسية استهدفت 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى 1.2 مليون مستفيد علاج علي نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.

وكما قام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة،  بنشر ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .

وأوضح الٱنفوجراف أن  إجمالي عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال تلك المدة بلغ 165 مشروعا بإجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه عبارة عن 58 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 25 مشروعًا وجار العمل بـ 92 مشروعا باجمالي استثمارات 8.7 مليار جنيه .

كما أشار الٱنفوجراف أن أجمالي المشروعات الجاريه بقطاع مياه الشرب 107 مشروعات تم تنفيذ 33 منها وجاري العمل بـ 15 مشروعاً بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.

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حملات مكثفة لتطهير أتوبيسات مشروع النقل الداخلي بالبحيرة
حملات مكثفة لتطهير أتوبيسات مشروع النقل الداخلي بالبحيرة
حملات مكثفة لتطهير أتوبيسات مشروع النقل الداخلي بالبحيرة
حملات مكثفة لتطهير أتوبيسات مشروع النقل الداخلي بالبحيرة
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