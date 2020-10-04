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أخبار البلد

لنقل 3700 راكب.. مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية غداً

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الاثنين، 34 رحلة جوية بمعدل لنقل راكبا بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، وذلك لنقل 3700 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، مسقط، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، المدينة المنورة، بالإضافة إلى ثلاث رحلات إلى كل من دبي والرياض ورحلتين إلي كل من الدمام و القصيم، و 4 رحلات إلي جدة و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ و الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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