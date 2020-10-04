أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.. الثلاثاء المقبل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تنظيم عدد من الفاعليات احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمقرر لها أن تمتد طوال شهر أكتوبر بكافة مراكز المحافظة على أن تكون الفاعلية الرئيسية مساء الثلاثاء القادم 6 أكتوبر بقصر ثقافة أسيوط ، جاء ذلك عقب لقائه ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.





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وقال المحافظ، إن هذه الاحتفالية سوف تأتي بمشاركة كافة فئات المجتمع الأسيوطي في مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة ، موضحًا إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة كانت دليلًا واضحًا على الانتصار والنجاح الباهر عندما نكون صفًا واحدًا يتكاتف فيها كافة فئات المجتمع المصري ويقف خلف القيادة السياسية للدولة ملتحمين مع القوات المسلحة ، مؤكدًا على حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على القيام بمسئولياتهم في التثقيف والتوعية بأهم الإنجازات الوطنية في تاريخ مصر العريق في مقدمتها انتصارات أكتوبر المجيدة والتي قدمت خلالها القوات المسلحة ملحمة وطنية ونموذج للبطولة والفداء، مشيدًا بدور قواتنا المسلحة التي ستظل درع الوطن وسيفه وصمام آمنة في الحفاظ على تراب وطننا الغالي مصر.



