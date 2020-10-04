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فن

وسط دعوات جمهورها بالشفاء.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
سيد احمد
شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بسمة وهبة فى الصورة بعدما فقدت الكثير من وزنها نتيجة تعرضها لمرض نادر.


وعلقت الإعلامية أروى على التغريدة قائلة: "حبيبتي ألف سلامة عليكي وترجعي بالسلامة وبكل صحة وسعادة إن شاءالله".


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:


- منورة وجميلة وكل طاقة إيجابية دايما يا رب ربنا يكمل شفاكي على خير حبيبتي
- خسيتى كده ليه اهتمى بنفسك شوية وباكلك
ربنا يديكي الصحة والعافيه وترجعي زي زمان واحسن قادر يا كريم


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يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كشفت مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد عقب سفرها للخارج.


وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها إلى المستشفيات المصرية، قائلة: "التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".


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