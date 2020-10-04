خلال ساعات.. الإدارية العليا تحدد مصير 71 طعناً على أحكام انتخابات النواب

عقدت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الأولى "فحص وموضوع"، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة عاجلة لنظر الطعون المحالة إليها علي أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.





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ووصل عدد الطعون حتى الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعن بدائرة الموضوع ومن المقرر أن تفصل فيها المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة.





وفصلت دائرة الفحص مساء أمس في 134 دعوى بشكل نهائي باحكام من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها مجددا وتنفذ بمسودة الحكم، وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحين للسباق الانتخابي مرة أخرى، ورفضت طعن لرفعه بعد الميعاد القانوني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.





وبدأت المحكمة في بداية اليوم تلقي الطعون الجديدة ونظرها في نفس الجلسة المنعقدة وتم نظر جميع الطعون المقامة حتى الان، وتم تأجيل القرارات حتى نهاية اليوم لتصدر المحكمة احكامها النهائية فيها وتبدأ مرحلة السباق الانتخابي بدون توقف او عائق.



