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رياضة

سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الزمالك

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:16 م
سموحة
سموحة
منتصر الرفاعي
أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق فى الإسماعيلية، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن تحقيق الفوز لمواصلة مشوار البطولة بنجاح.

ويختتم اليوم، الأحد، فريق الكرة بسموحة استعداداته الفنية لمواجهة الزمالك ، فى تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية ،وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق قائمة سموحه التى ستخوض مواجهة الفارس الأبيض.

وكان أحمد سامى المدير الفنى لسموحة وجهازه المعاون قد شاهدوا مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصرى فى الدورى العام خصوصا وأنها المباراة الأولى للبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك لدراسة طريقة لعبه وفهم خطته.

وكشف المدير الفنى لسموحة عن جاهزية صلاح محسن مهاجم الفريق للمشاركة فى اللقاء بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الذى وضع له خلال الأيام الماضية.

ويعيش لاعبو سموحة فى حالة معنوية مرتفعة منذ قدوم أحمد سامى كمدير فنى للفريق بعدما استطاع الارتقاء بمستوى عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم ناصر ماهر صانع الألعاب وحسام حسن وصلاح محسن مهاجما "الموج الأزرق".
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