هشام الجزار: يجب إعادة الهيبة للمدارس الفنية والحرفية في مصر.. فيديو

الصناعات اليدوية في مصر من أهم الحرف التي أقيم على أساسها سوق للتجارة قديما ، فقد كان دورها مهم للغاية و لكن مع مرور الوقت أصبح مجال الحرف و الصناعات اليدوية يندثر و هروب الحرفييين من ذلك المجال لعدم إهتمام أصحاب الشركات و الممولين به .





إلتقي "صدى البلد" برئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية في مصر، هشام الجزار ، للحديث عن مستقبل مجال الحرف ، و كيفية إحيائها من جديد و تطويرها بعد مبادرة الحرفي المصري كأول منصة تجارة عربية إفريقية بهدف فتح أسواقًا دولية ومحلية جديدة أمام الصناع المصريين.





قال " هشام الجزار" رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية ، إن الحرفيين مصر يشكلوا نسبة 20% فهي نسبة لا بأس بها من سكان مصر ، 65% تقريبا منهم سيدات ، و الباقي من الرجال ، لأن معظم الاعمال اليدوية و الحرفية تحتاج لتفرغ و صبر على خروج المنتج كما هو منتظر .





وأوضح الجزار ، أن الإقبال على الصناعات اليدوية المصرية في الأاسواق العالمية كان كبيرا في المعارض الاخيرة ، و حققت مصر نسبة مبيعات أعلى من المتوسط مما يؤكد أن المنتج المصري مازال يحتفظ بالجودة في الصنع و لكن يحتاج إلى المزيد من التسويق و التمويل لإتاحة الفرصة لعدد اكبر من الحرفيين .





وأشار الجزار إلى أن الحرف اليدوية في مصر حاليا توجه أزمة كبيرة بسبب حالة الإغلاق و منع أي تجمعات لإقامة معارض لعرض المنتجات اليدوية ، مما ادى إلى ركود في ذلك المجال بسبب ضعف الإقبال .





وأضاف" هشام الجزار" خلال حديثه لـ"صدى البلد" ، ان حالة الإغلاق التي نتجت عن تفشي كورونا ضربت العالم كله و لكن كانت مصر من الدول التي لم يتأثر إقتصادها بشكل كبير كباقي دول العالم المتقدمة برغم كل المصاعب التي تقابلها إلا انها استكملت نموها الإقتصادي و لكن بشكل أبطئ من الفترة التي سبقت كورونا .





وأكد الجزار ، ان الدولة تتجه الآن إلى دعم التعليم الفني و الإعلاء من شأنه مرة آخرى ، ليصبح الإقبال على المدارس الفنية اكبر في الفترة القادمة ، و خريج المدارس و المعاهد الفنية يشعر انه يمتلك موهبة يحتاجها المجتمع ، مشيرا إلى أن المدارس الفنية من الاساس يجب تأهيلها و تدريب المعلمين بها على التقنيات الحديثة حتى تكون قادرة على تقديم طلاب حرفيين للمجتمع .





وذكر "الجزار" ،أن هناك إهتمام كبير من جانب الدولة و الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تطوير المدارس الفنية و الصناعات الحرفية ، لتصحيح المسار التعليمي في مصر و الإتجاه إلى تعليم الشباب الحرف المصرية بدلا من هروبهم من المدارس و توجيهم لتطويع الطاقة بداخلهم للصناعة اليدوية و الحرفية .

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