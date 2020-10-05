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برلمان

نائب: مدة انعقاد البرلمان تنتهى فى 9 يناير عام 2021 بحكم الدستور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان سيعقد جلسة عامة فى أول شهر نوفبر لمناقشة تجديد حالة الطوارىء ، بالإضافة إلى مناقشة اللجان النوعية لعدد من القوانين.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان من المقرر ان تنتهى مده فى 9 يناير عام 2021 بحكم الدستور ، على أن يتسلم البرلمان مهامه الجديدة يوم 10 يناير ، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان القادم سيكون على أولوياته مراعاة مصالح الشعب وإقرار القوانين المتبقية التى لم يصدرها البرلمان الحالى.

كان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة تلافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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