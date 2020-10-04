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تعليم

تشغيل مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:49 م
مركز الخدمة العامة
مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج
أنغام الجنايني
أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل مركز الخدمة العامه للتشغيل والتركيبات الفنية كوحدة ذات طابع خاص بكلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك لخدمة مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي.

‏وقال "عزيز" أن الوحدة تم تخصيصها للخدمات المجتمعية المتعلقة بأعمال البناء والدهانات والتشطيبات وأعمال التركيبات الصحية، والصرف الصحي والنجارة والتركيبات الكهربية وأعمال الديكور، إلى جانب تدريب الطلاب في هذه المجالات، وتقديم الاستشارات ‏الفنية والإدارية في مجالات الصيانة والتشغيل والدعم الفني.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان تلك الوحدة تعطي  الفرصة للمهرة من الطلاب في إظهار مهاراتهم بصورة تطبيقية من خلال تقديم هذه الخدمات الفنية للمجتمع المحيط، وتساعدهم علي إيجاد مصدر لزيادة دخلهم الشخصي، كما تعطي فرصة لتشغيل مجموعة منتقاه من أمهر خريجي الكلية للقيام بتقديم هذة الخدمات، بالاضافه الي زيادة الموارد الذاتية بالجامعة.

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واضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ان المركز  يقدم كافة اعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وصيانه التكييفات واجهزة الكمبيوتر، وقياس كفاءة الثلاجات وتركيب انظمة الطاقة الشمسية ،كما يقدم المركز  دورات تدريبية في مجال انظمة الطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف وصيانه الحاسب الالي والتركيبات الكهربائية ونظم التحكم الالي والحاكمات المنطقيه المبرمجة "PLC".
تشغيل مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج
تشغيل مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج
تشغيل مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج
تشغيل مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج
تشغيل مركز الخدمة العامة للتركيبات الفنية بجامعة سوهاج
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