غدا.. جامعة عين شمس تقيم احتفالية كبرى إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تحت رعاية الدكتور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقام مساء غد الإثنين فاعليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة إحياءًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح الجامعة في تمام الساعة السابعة مساءًا .





تشمل الاحتفالية مجموعة مختارة من الفقرات الغنائية لمنتخب الجامعة في الموسيقى و الكورال و الفنون الشعبية بالإضافة إلي العرض المسرحي ( أمير الشهداء) و الذي تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية.



