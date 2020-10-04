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تعليم

غدا.. جامعة عين شمس تقيم احتفالية كبرى إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي
تحت رعاية الدكتور  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقام مساء غد الإثنين فاعليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة إحياءًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح الجامعة في تمام الساعة السابعة مساءًا .

تشمل الاحتفالية مجموعة مختارة  من الفقرات الغنائية  لمنتخب الجامعة في الموسيقى و الكورال و الفنون الشعبية بالإضافة إلي العرض المسرحي ( أمير الشهداء) و الذي تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية.

يذكر أن هذه الاحتفالية تقام على مسرح جامعة عين شمس بعد التجديدات الضخمة التي شهدها المسرح مؤخرًا.

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