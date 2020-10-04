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محافظات

قيادات الأمن المركزى تهنئ محافظ شمال سيناء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:53 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
بعث اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء برقيه تهنئة الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري ال ٤٧ لنصر أكتوبر المجيدة. 

وقال المحافظ في البرقية :" نيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل بشمال سيناء أتقدم بخالص التهنئة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري السابعة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد".

اضاف المحافظ :" ان قواتنا المسلحة سطرت أروع البطولات في السادس من أكتوبر حتي تحقق لها الانتصار العظيم ".كما قدم المحافظ التهنئة الي أهالي شمال سيناء بمناسبة بهذه المناسبة .

وفي نفس السياق.. استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، بمكتبه اليوم كل من : اللواء حسام الباز مساعد وزير الداخلية مدير الأمن المركزى بشمال سيناء ، اللواء ابراهيم فهيم وكيل الأمن المركزى للعمليات ، واللواء محمد طلعت وكيل الشئون المالية والادارية .

حيث قدموا الى محافظ شمال سيناء باسم قوات الأمن المركزى التهنئة بمناسبة الذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة .. متمنين لمصر كل خير وازدهار ولمحافظة شمال سيناء كل تقدم وتنمية ، ولقواتنا المسلحة المزيد من الانتصارات .

وقد أشاد قادة الأمن المركزى بالانجازات التى تحققت وتتحقق على أرض مصر .. وخاصة شمال سيناء ، ودعم كافة قيادات وأجهزة الدولة لها .. كما قدموا الى المحافظ درع الأمن المركزى .
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