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اقتصاد

تخفيض الرسوم.. التنمية الصناعية: تسهيل شروط طرح الأراضي لـ المستثمرين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:49 م
تسهيل شروط طرح الاراضى
تسهيل شروط طرح الاراضى ل_ المستثمرين
علياء فوزي
كشف اللواء محمد السيد فاضل الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة عملت على تسهيل الشروط الخاصة بطرح الأراضى على المستثمرين وخفضت الرسوم المعيارية للخدمات المقدمة لرجال الصناعة.

وقال خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لمناقشة مشاكل الجمعيات، إن التسهيلات الجديدة ستظهر فى الطروحات المقبلة للهيئة، وذلك بهدف التيسير على الصناع.

وأضاف الزلاط أن الهيئة لم تغفل عملية تمويل المشاريع وتتفاوض باستمرارا مع البنوك لدعم الصناعة ورجال الأعمال سواء فى شراء الأراضى أو الماكينات والعدد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قدر أصدر قرارًا يوليو الماضى، بتعيين اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلفًا للمهندس مجدى غازى، لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
 
وقال اللواء محمد الزلاط فى تصريحات سابقة، إن الهيئة حريصة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.

وأضاف أن الهيئة تسعى للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى والذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى.

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وأكد أن الهيئة ستسخر كافة إمكاناتها ومقوماتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.
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