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فن

نشرة الفن.. أول تعليق لـ إلهام شاهين بعد زفاف شقيقها.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف.. وجيهان نصر تثير الجدل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:47 م
امير شاهين
امير شاهين
شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا من حفل زفاف شقيقها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عادت الفنانة جيهان نصر إلى الأضواء من جديد، بعد سنوات طويلة من الاختفاء بعدما اتخذت قرار اعتزال الفن بشكل نهائي والتفرغ لحياتها الشخصية والزوجية وهي في قمة نجاحها.

تصدر الفنان جمال يوسف مؤشرات البحث بـ جوجل بعد إعلان تعافيه من سرطان البلعوم، حيث كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن المخرج تامر حمزة عن إصابة يوسف بالسرطان عبر حسابه على "فيس بوك".

نجحت النجمة العالمية داكوتا جونسون في خطف الأنظار إليها بفترة زمنية قليلة، لاقتحامها عالم التمثيل بدور "انستازايا" في سلسلة أفلام Fifty shades of grey الذي يعد من أجرأ أدوار الإغراء على الإطلاق في السينما العالمية.

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