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سيارات

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
قسم السيارات

أعلنت شركة أودي لصناعة السيارات الالمانية عن طرح نسختها الجديدة من سيارتها أودىA3 ، وهى السيارة Sportback ، والتى تعتبر منافسة لسيارات الهاتشباك الصغيرة الأخرى الممتازة مثل BMW 1 Series و Mercedes-Benz A-Class .


وأوضحت شركة اودي أن السيارة الجديدة Sportback A3 ، تم تحديثها جوهريا ووضع تصميما جديدا داخليا وخارجيا بالاضافة الى خيارا هجينا إضافيا لمن يبحثون عن في سيارة هاتشباك عملية مقترنة بالاستدامة .


ويتم تشغيل السيارة الجديدة Sportback A3 بنظام محركي Audi A3 40 TFSI e PHEV الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مع شاحن توربيني بقوة 148 حصانًا، فيتم إقران محرك الاحتراق Thie بمحرك كهربائي بقدرة 80 كيلو وات ويولد ناتجا مشتركا يبلغ 210 حصانا (150 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 258.1 رطل قدم (350 نيوتن متر).


ويعمل هذا على تشغيل العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي S tronic بست سرعات وهو أخف وزنًا من ذي قبل ، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود حزمة البطارية لا يقلل من مساحة صندوق الأمتعة بمقدار 100 لتر فقط ، ولا يزال يحتفظ بما لا يقل عن 280 لترا من مساحة الشحن للفتحة ذات الأبواب الخمسة عند مقارنتها بمتغيرات ICE.


ويتنقل الطراز الهجين المدمج من 0 إلى 62.1 ميلًا في الساعة في 7.6 ثانية في طريقه إلى سرعة قصوى تبلغ 141.1 ميلًا في الساعة ولديه نطاق قيادة كهربائي مذهل يبلغ 41 ميلًا و 282 ميلًا في الساعة توقع شحن Audi A3 40 TFSA e الجديدة بالكامل في المنزل أو على الطريق خلال ما يزيد قليلًا عن أربع ساعات.


وسيبدأ سعر Audi A3 Sportback الجديد في 40 TFSI e بسعر 33،060 جنيه إسترليني (42،760 دولارًا أمريكيًا) ، أي 7000 جنيه إسترليني (9050 دولارًا) و يمكن للعملاء توقع استلام سياراتهم بحلول نهاية العام.

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور
أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور
أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور
أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور
أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور
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