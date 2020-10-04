رئيس جامعة المنصورة يتفقد توسعات مستشفى الأطفال الجامعي

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد عمليات تطوير وتوسعة بعض الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعي فى اطار خطة المستشفى لتطوير الوحدات الطبية لزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى من الأطفال.





رافقه كل من الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال ، الدكتور هشام السيد عبد الهادي رئيس قسم الأطفال ، الدكتور أحمد درويش نائب مدير المستشفى ومدير العيادات الخارجية ، الدكتور ميادة صبري رئيس قسم مكافحة العدوى .







وتفقد رئيس الجامعة عمليات تطوير وحدات الحضانات ، قسم القلب الجديد ، وحدة الغسيل الكلوى، حيث سيتم زيادة القدرة الاستيعابية للحضانات من 16 الى 41 وحدة منهم 3 وحدات مجهزة ICU عناية مركزة ، ، كما سيتم زيادة القدرة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوى من 12- 20 وحدة غسيل كلوى .









وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول من قبل مسئولى المستشفى للانتهاء من عمليات تطوير وتوسعات القسم قرييا جدا من اجل صالح المرضى ومن اجل الحصول على خدمات طبية متميزة وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى .









وأضاف مدير المستشفى ان عمليات التوسع والتطوير ستؤدى الى زيادة القدرة الاستيعابية للحضانات من 16 الى 41 وحدة ووحدة الغسيل الكلوى من 12- 20 وحدة غسيل كلوى.







