أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أبرز عيوب هواتف iPhone 12.. وهواتف أندرويد مليئة بالثغرات الخطيرة

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أعلنت شركة جوجل عن عرض مغر لعملائها، وهو الحصول على جهاز كروم كاست Chromecast مجانا مقابل عدد من الشروط، حيث كانت الشركة قد كشفت رسميا عن الجهاز الجديد في حدث Launch Night In حيث يعمل الجهاز مع أجهزة التليفزيون التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد .



