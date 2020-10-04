أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أبرز عيوب هواتف iPhone 12.. وهواتف أندرويد مليئة بالثغرات الخطيرة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أعلنت شركة جوجل عن عرض مغر لعملائها، وهو الحصول على جهاز كروم كاست Chromecast مجانا مقابل عدد من الشروط، حيث كانت الشركة قد كشفت رسميا عن الجهاز الجديد في حدث Launch Night In حيث يعمل الجهاز مع أجهزة التليفزيون التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد .
لم تعد شركة شاومى الصينية، تفاجئ المستخدمين بالإمكانات الخارقة في هواتفها، فليس غريبا على الشركة التى أطلقت أول هاتف أندرويد بدقة كاميرا 108 ميجا بيكسل أن تنافس كبرى الشركات بهواتفها التى تم تصنيفها من أكبر مواقع لتقييم الهواتف، حيث حصل هاتفها الأخير
Mi 10 Ultra على أفضل كاميرا لهاتف أندرويد من قبل مؤشر DXOMARK ، ثم يأتى هاتف Xiaomi Mi 10T Pro ليفاجئنا بإمكانات أفضل.
في الفترة الأخيرة، حذر باحثون في مجال الأمن الإلكترونى أن هواتف الأندرويد لمعظم المستخدمين، في جميع أنحاء العالم، وبالتحديد أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق ومليئ بالثغرات الأمنية، ويمكن اختراقه في أى وقت.
تتميز هواتف الفئة المتوسطة بعدد من الخصائص المعينة، مثل السعر المناسب وأيضا الإمكانات الجيدة، ولكن هاتف +vivo X50 Pro يختلف عن أى هاتف آخر من هواتف الفئة المتوسطة، فهو يقترب بشكل كبير للغاية من إمكانات وخصائص الهواتف الرائدة.
من المقرر أن تعلن شركة أبل رسميا، في خلال الأيام القليلة القادمة، عن هواتفها الرئيسية للعام الحالى هواتف iPhone 12، والتى تم تأجيل الإعلان عنها أكثر من مرة.