محافظ المنوفية: 87 مليونا و370 ألف جنيه جملة استثمارات تبطين الترع ..صور

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال تنفيذ وتبطين ترعة مصرف شمنديل بطول 1000 متر بتكلفة إجمالية تقدر بـ (2 مليون و670 ألف جنيه)؛ وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع.





ورافق محافظ المنوفية أثناء الزيارة التفقدية اليوم، الأحد، محمد موسى، نائب المحافظ، والمهندس علاء عزت، وكيل وزارة الرى بالمنوفية، والدكتورة ريموندا رفعت شنودة، ومحمد فرج محمد أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.





وأكد محافظ المنوفية، أن أعمال تأهيل وتبطين الترع والمصارف ضمن إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.





وتابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ الأعمال بترعة مصرف شمنديل، وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع، كما استمع إلى شرح عن الأعمال التى تم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أعمال تأهيل وتبطين الترع الجارية بنطاق المحافظة تعد نقلة حضارية وتساهم بشكل كبير في تحسين البيئة والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مشددًا على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الإشتراطات الفنية في التنفيذ حفاظًا على الصالح العام.





وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة يشمل 6 مشروعات تبطين بإجمالى أطوال 30.6 كم بإجمالى استثمارات بلغت ما يقرب من 87 مليونا و370 ألف جنيه وهي (مصرف ترعة شمنديل بطول 1000 متر بتكلفة 2 مليون و670 ألف جنيه، ترعة حبوظة بالباجور بطول 2.98 كم بتكلفة 9 ملايين و70 ألف جنيه وترعة دروة وراضى بطول 3.2 كم بتكلفة 12 مليونا و750 ألف جنيه، ترعة سرسق بالشهداء بطول 5.37 كم وبتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، ترعة اليوزباشى بالشهداء بطول 4.6 كم بتكلفة 11 مليونا و100 ألف جنيه، ترعة ديا الكوم ببركة السبع بطول 13.1 كم بتكلفة 45 مليونا و750 ألف جنيه).





وأوضح وكيل وزارة الرى بالمحافظة أن المرحلة الثانية لمشروع تأهيل الترع يشمل 24 مشروعا بمختلف نطاق المحافظة.





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الأعمال للإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدمًا في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.